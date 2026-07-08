Navigasyon Cihazı Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Navigasyon Cihazı Yangın Çıkardı

08.07.2026 17:14
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Eskişehir'de park halindeki kamyonette navigasyon cihazı yangına neden oldu, itfaiye müdahale etti.

ESKİŞEHİR'de navigasyon cihazının alev alması sonucu yangın çıkan kamyonet zarar gördü.

Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda M.S.'ye (64) ait park halindeki 26 ALY 069 plakalı kamyonette yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetteki yangın söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının navigasyon cihazından çıktığı tespit edildi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

Eskişehir, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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