Nazik Gölü Çocukların Donan Oyun Alanı

Donan göl çocukların oyun alanı oldu
Şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Nazik Gölü köy çocuklarının oyun alanı oldu
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Nazik Gölü çocukların oyun alanı oldu.
Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyi şiddetli soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Buzla kaplanan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu.
Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyündeki çocuklar donan göl üzerinde gün boyu kayıp çeşitli oyunlar oynayarak keyfini çıkarıyor. Çocukların donan göl üzerinde kayıp oynaması havadan drone ile görüntülendi.
Dilburnu köyünde yaşayan çocuklardan Muhammed Enes Kardoğan, "Donan Nazik Gölü'nde çok eğleniyoruz, top oynuyoruz. Kayıyor güzel vakit geçiriyoruz" dedi.
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