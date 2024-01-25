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Nazilli'de 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin 6 ay süren çalışması sonucunda, ayrıca 26 farklı suçtan aranan hükümlü, Yeşil Mahalle'de saklandığı evde bulundu. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Nazilli\'de 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
25.01.2024 - 18:09,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari A.C'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 6 ay süren çalışma sonucu, hırsızlıktan 346 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca 26 farklı suçtan aranan A.C'yi Yeşil Mahalle'de saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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