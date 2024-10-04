Nazilli\'de 5 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonet kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'dan Ankara'ya sahte bal gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Adresteki kamyonetin kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 655 bin lira idari para ceza kesildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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