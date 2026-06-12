Nazilli\'de 6. Temizlikte 6 Kamyon Çöp Çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde daha önce 6 kez temizlendiği belirtilen evden yine 6 kamyon çöp çıktı.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi 133 Sokak'taki Yusuf Ç.'ye (86) ait eve gitti. Evin odalarının çöp dolu olduğu belirlendi. Evden 6 saat süren çalışma ile 6 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Daha önce de 6 kez temizlendiği belirtilen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.