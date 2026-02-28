Nazilli'de Araç Yangını - Son Dakika
28.02.2026 17:20
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki iki araçta yangın çıktı, itfaiye söndürdü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozyurt Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler başka bir otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Nazilli, Güncel, Aydın, Olay, Son Dakika

