Nazilli'de Baba ve Oğul Silahlı Saldırıya Uğradı
Motosikletle saldırıya uğrayan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğlu, tedavi altına alındı.
M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç, (15) Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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