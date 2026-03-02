Nazilli'de Bıçakla Cinayet - Son Dakika
Nazilli'de Bıçakla Cinayet

Nazilli\'de Bıçakla Cinayet
02.03.2026 19:45
Kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı, olayda tartışma nedeniyle cinayet işlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı.

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli İ.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Nazilli'de Bıçakla Cinayet

Nazilli'de Bıçakla Cinayet
