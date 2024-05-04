Nazilli'de bıçaklı kavga: Şüpheli 17 gün sonra teslim oldu - Son Dakika
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Nazilli'de bıçaklı kavga: Şüpheli 17 gün sonra teslim oldu

Nazilli\'de bıçaklı kavga: Şüpheli 17 gün sonra teslim oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçtıktan 17 gün sonra, polise teslim olan şüpheli tutuklandı. Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da iki grup arasında çıkan kavgada, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayan ve olay yerinden kaçan S.K, 17 gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da H.D, İ.D. ve S.E. ile A.R. ve S.K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.K, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı S.E, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

04.05.2024 01:47
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayıp kaçtıktan 17 gün sonra, polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da iki grup arasında çıkan kavgada, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayan ve olay yerinden kaçan S.K, 17 gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta 16 Nisan'da H.D, İ.D. ve S.E. ile A.R. ve S.K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.K, S.E'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Yaralı S.E, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de bıçaklı kavga: Şüpheli 17 gün sonra teslim oldu - Son Dakika

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