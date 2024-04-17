Nazilli\'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Avrupa Birliği, 35 Bin Gence Ücretsiz Avrupa Turu Düzenleyecek

Avrupa Birliği Komisyonu, DiscoverEU programı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da dahil olduğu 35 bin genç için ücretsiz trenle Avrupa turu düzenleyecek. Gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında 30 gün boyunca Avrupa'nın birçok kentini ücretsiz dolaşabilecek ve bir indirim kartıyla birlikte birçok avantajdan yararlanabilecek. Başvurular, European Youth Portal üzerinden yapılacak ve başvuruya uygun olan gençlerden 35 bin kişi ücretsiz Avrupa seyahati kazanacak.