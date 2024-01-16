 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazilli'de Devrilen Mermer Yüklü Tır Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de Devrilen Mermer Yüklü Tır Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen mermer yüklü tır, ulaşımda aksamaya neden oldu. Sürücü ve yolcu yaralanmazken, tırın dorsesindeki mermerler yola saçıldı. Trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı ve tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Nazilli\'de Devrilen Mermer Yüklü Tır Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu
16.01.2024 - 18:24,
Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen mermer yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Aydın'dan Denizli istikametine giden Z.K'nin kullandığı 63 AFC 276 plakalı mermer yüklü tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, devrildi. Tırın dorsesindeki mermerler yola saçıldı.

Sürücü Z.K ve yolcu A.K'nin yaralanmadığı kaza sonrası trafik, bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

Tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nazilli, Aydın, Ulaşım, Hava Durumu, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Devrilen Mermer Yüklü Tır Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu - Son Dakika


19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Devrilen Mermer Yüklü Tır Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement