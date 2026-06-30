Nazilli'de Feci Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Feci Kaza: 2 Yaralı

Nazilli\'de Feci Kaza: 2 Yaralı
30.06.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, sürücüler ifadeye alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Nazilli-Bozdoğan kara yolu Menderes köprüsü mevkisinde H.A. yönetimindeki 09 R 2589 plakalı otomobil, önünde seyreden T.Ç. idaresindeki 09 BAJ 85 plakalı arkadan çarptı.

Kazaya B.Ç. yönetimindeki 03 LD 800 plakalı otomobil, Ş.Y. yönetimindeki 09 BY 723 plakalı otomobil ile Nazilli Belediyesi'ne ait Ö.K. idaresindeki 09 NB 846 plakalı hafif ticari araç da karıştı.

Kazada 03 LD 800 plakalı araçtaki sürücü Ş.Y. ile yolcu F.B. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücüler, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Nazilli, Trafik, Güncel, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Feci Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:25:15. #7.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Feci Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.