Nazilli'de Infaz Kurumu Memuru Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Infaz Kurumu Memuru Ölü Bulundu

Nazilli\'de Infaz Kurumu Memuru Ölü Bulundu
28.03.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayal Alkış evinde ölü bulundu, erkek meslektaşı gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış evinde ölü bulundu, olayla ilgili kadının erkek meslektaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Infaz Kurumu Memuru Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 13:02:34. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Infaz Kurumu Memuru Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.