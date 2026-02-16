Nazilli'de Kamyon Devrildi, Sürücü Hastanede - Son Dakika
Nazilli'de Kamyon Devrildi, Sürücü Hastanede

Nazilli\'de Kamyon Devrildi, Sürücü Hastanede
16.02.2026 14:54
Aydın'da devrilen kamyondaki sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hastanede tedaviye alındı.

S.P'nin (54) kullandığı 40 ADU 030 plakalı kamyon, Aksu Mahallesi Nazilli-Beydağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA




