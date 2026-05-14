Nazilli'de Kaybolan Osman Aktepe İçin Gözaltılar

14.05.2026 13:51
Osman Aktepe'nin kaybolmasıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce Osman Aktepe'nin (16) kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne, baba ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Gülsüm Çaltı'nın aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe tüm aramalara rağmen o dönemde bulunamayınca takipsizlik kararı verildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı. Osman Aktepe'den kalan telefon incelemesi ve HTS kayıtları ile bir tanığın itirafları üzerine soruşturma derinleştirildi. 60 tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Aktepe'nin kaybolmadan önce Sezgin Özkan'ın yanına çobanlık yapması için verildiği belirlendi. Kaybolmasının ardından ise annesi Gülsüm Çaltı ile Özkan arasında sık telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Anne Çaltı ile Özkan arasında ilişki olduğu ortaya çıktı.

Bu tespitler üzerine jandarma, Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, babası ve dayısı ile 2 komşusunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi 11 Mayıs'ta gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerini ardından dün şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, komşusu Sezgin Özkan, onun kardeşi Tansu Özkan ile arkadaşları Ramazan Kartal tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

