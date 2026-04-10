Nazilli'de Polis Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Nazilli'de Polis Haftası Töreni Düzenlendi

10.04.2026 21:42
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğüne sonsuza kadar sahip çıkacağını vurguladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Polis Haftası nedeniyle tören gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, teşkilatın anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerle halkın desteğini alarak görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Esen, polislerin halka hizmet anlayışıyla gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, ülkenin bölünmez bütünlüğüne sonsuza kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.

Törende başarılı polis memurlarına teşekkür belgeleri verildi, fotoğraf sergisi gezildi, fidan dikimi yapıldı, narkotik köpeği gösterisi düzenlendi ve pasta kesildi. Etkinlikler, şehitlik ziyareti, lokma ikramı ve okullardaki programlarla devam etti. Emekli polis memuru Bekir Özdemir'in oğlu Fatih Özdemir de konuşmasında teşkilatı övdü. Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve diğer yetkililer katıldı.

Son Dakika Güncel Nazilli'de Polis Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Nazilli'de Polis Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
