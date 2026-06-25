Nazilli'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Nazilli'de Tarım Arazisinde Yangın

Nazilli\'de Tarım Arazisinde Yangın
25.06.2026 16:48
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 4 helikopter ile havadan, 15 arazöz ve 1 dozer ile de karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Nazilli, Güncel, Yaşam, Tarım, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika

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