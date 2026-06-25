Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 4 helikopter ile havadan, 15 arazöz ve 1 dozer ile de karadan müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?