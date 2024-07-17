Nazilli'de Televizyon Tamircisi Çekiçle Aynı Aileden 4 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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Nazilli'de Televizyon Tamircisi Çekiçle Aynı Aileden 4 Kişiyi Yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir televizyon tamircisi, aynı aileden biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Polis, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

17.07.2024 00:27
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamircisinin çekiçle yaraladığı aynı aileden biri çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kardeşköy Mahallesi'nde H.D'nin (65) evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, H.D. ile eşi N.D (60), kızı H.G (37) ve torunu B.G'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde gördü.

Aile, bölgeye yönlendirilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağır olan H.D, tedavisi sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin (46) çekiçle kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

M.G'nin çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yaralı yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Nazilli, Çocuk, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Televizyon Tamircisi Çekiçle Aynı Aileden 4 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de Televizyon Tamircisi Çekiçle Aynı Aileden 4 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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