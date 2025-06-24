Nazilli'de Yaz Konseri Coşkusu

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

"Yaz Konserleri" etkinlikleri kapsamında bu kez Nazilli'de sahne kuruldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın deneyimli eğitmenlerinden oluşan orkestra, 90'lı yıllardan bugüne uzanan şarkıları seslendirerek Nazillililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, müziğin ritmine danslarla eşlik etti; söylenen şarkılara hep bir ağızdan katıldı.

Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti ve konserlerin ilçelerde devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yaz boyunca sürecek konser serisinin bir sonraki durağı ise 1 Temmuz Salı günü saat 21.00'da Germencik ilçesinde bulunan Şehit Komanda Çavuş Serkan Özpınar Parkı olacak.