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Nazilli'de Yeşil Reçete İle Satılan İlaçlarda Usulsüzlük Operasyonu - Son Dakika
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Nazilli'de Yeşil Reçete İle Satılan İlaçlarda Usulsüzlük Operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya süren 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Jandarma ve Emniyet ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları çalışmada şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Operasyon sonucunda doktor, hastane çalışanı ve eczacı kalfalarının da aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra 8'i tutuklandı.

Nazilli\'de Yeşil Reçete İle Satılan İlaçlarda Usulsüzlük Operasyonu
09.01.2024 - 09:15,
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun yeşil reçeteyle satılan ilaçları yazdığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 1 doktor, 2 hastane çalışanı ve 2 eczacı kalfasının da aralarında olduğu şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 5 Ocak sabah saatlerinde Nazilli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktor R.Ü.G.'nin de bulunduğu şüpheliler G.Ö., V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., C.D. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.U. ise aynı gün akşam saatlerinde Didim ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri dün tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden doktor R.Ü.G ile V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., M.G. ve D.U. tutuklanırken, G.Ö. ve C.D. adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nazilli'de Yeşil Reçete İle Satılan İlaçlarda Usulsüzlük Operasyonu - Son Dakika
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