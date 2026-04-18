Nazilli'de Yurt Yangını - Son Dakika
Nazilli'de Yurt Yangını

Nazilli\'de Yurt Yangını
18.04.2026 22:28
Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurtta çıkan yangın nedeniyle 46 öğrenci tahliye edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir liseye ait yurdun çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesinde Nazilli Fen Lisesi'ne ait 6 katlı yurdun çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurdun çatı kısmında yangın çıktı. İhbarın bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olaya hemen müdahaleye başladı. Yurtta kalan 20'si erkek 46 öğrencimiz güvenli şekilde tahliye edildi. Bu öğrencilerimiz yeni yerlere yerleştiriliyor. Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nazilli'de Yurt Yangını - Son Dakika

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
