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Nazilli'deki tüp patlaması davasında bir sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nazilli'deki tüp patlaması davasında bir sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı davada tutuklu yargılanan 3 sanıktan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Nazilli\'deki tüp patlaması davasında bir sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
21.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:51
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan 3 sanıktan biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklu yargılanan Leyla Y, Ali B. ve oğlu Mustafa Görkem B, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Faruk Y. ile maktullerin yakınları ve olaya müdahale eden itfaiye personelinin de hazır bulunduğu duruşmaya 5 tutuksuz sanık ise SEBGİS yoluyla bağlandı.

Restoran sahibi Leyla Y, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, olayda sorumluluğunun markalarını kiraladıkları firmada ve tüp dağıtım şirketinde olduğunu iddia etti.

Tüp bayisi sahibi Ali B. ile oğlu Mustafa Görkem B. ise sorumluluğun tüp dağıtım şirketine ait olduğunu, firmanın kendilerine yeterli düzeyde eğitim vermediğini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu şüpheliler Leyla Y. ile Mustafa Görkem B'nin tutukluluk hallerinin devamına, Ali B'nin ise tutuklu bulunduğu süre ve sağlık sorunları göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktullerin avukatı Mehmet Sinan Kılıç, dava dosyasına markası kiralanan firma ile iş yerine ruhsat veren belediye birimleri ve itfaiye müdürlüklerinin de dahil edilmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Patlamada eşi ve 2 kızını kaybeden Musa Karaboğa ile kızını yitiren Aydın Yeldi de olayda kusuru bulunan tüm kişi ve kurumların cezalandırılmasını istedi.

Olay ve iddianame

Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, hakimliğe sevk edilen şüphelilerden restoran sahibi Leyla Y, tüp bayisi sahibi Ali B. ve oğlu Mustafa Görkem B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İddianamede 9 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA
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