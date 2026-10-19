Nazilli Devlet Hastanesi\'nde görevli beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan beyin cerrahı Opr. Dr. N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. N.Ö.E., polis ekipleri tarafından geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün mahkemeye sevk edilen Opr. Dr. N.Ö.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 6 aydır hastanede görev yaptığı öğrenildi.