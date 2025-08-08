Nazım Elmas Espiye\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'un Espiye ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti Espiye İlçe Başkanlığına ziyaret eden Elmas, AK Parti Espiye İlçe Başkanı Elmas Samet Önal ve partililerle bir araya geldi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Elmas, vatandaşlarla sohbet etti.

Elmas, Giresun'un tüm ilçelerine hizmet için çalıştıklarını belirterek, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için tüm Espiyelilere teşekkür etti.