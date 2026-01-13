"Nâzım'ın Rüyâsı" Antalya'da Seyirciyle Buluşuyor - Son Dakika
"Nâzım'ın Rüyâsı" Antalya'da Seyirciyle Buluşuyor

13.01.2026 11:49  Güncelleme: 13:10
Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yılında Antalya'da 'Nazım'ın Rüyası' adlı özel sahne yapımı ile anılıyor. Şiir ve müziğin birleştiği bu etkinlik, 14 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

(ANTALYA)- Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın özel bir sahne yapımıyla anılıyor. "Nazım'ın Rüyası" adlı yapım, 14 Ocak Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Nazım Hikmet'in şiirleri, Alpdoğan Esenoğlu'nun yorumuyla yeniden hayat bulacak. Şiirle müziğin ve anlatının iç içe geçtiği özel yapım, Nazım'ın dünyasını bir rüya atmosferi içinde izleyiciye sunmayı amaçlıyor. Hem edebiyat tutkunlarına hem de sahne sanatlarını yakından takip eden izleyicilere hitap eden "Nazım'ın Rüyası", Nazım Hikmet'in sesini, düşüncesini ve şiirsel evrenini bugünün seyircisiyle yeniden buluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek müzikli gösteri, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonunda ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Edebiyat, Antalya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

