Nazım Hikmet'in 63. Yılı

(ANKARA) - TKP, şair Nazım Hikmet'in vefatının 63. yılı dolayısıyla "Aramızdan ayrılışının 63. yılında Nazım Hikmet, eşit, aydınlık ve bağımsız bir ülke için mücadele edenlerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 63. yılında Nazım Hikmet, eşit, aydınlık ve bağımsız bir ülke için mücadele edenlerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Büyük Usta Nazım Hikmet 63 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Yaşamı boyunca insanlığın kurtuluşu için verilen mücadelenin parçası oldu. Hayatındaki en önemli iki şey memleketi ve partisiydi. Sanatını ve kişiliğini komünist kimliğinden ayırmak isteyenler hiçbir zaman başaramadı."

Sömürünün ve emperyalist saldırganlığın yoğunlaştığı bugün de, Nazım'ın partisi, kendi çıkarları uğruna tüm kaynaklarımıza çöken, ülkemizi NATO'nun kanlı planlarının ortağı haline getirmeye çalışan asalak patron sınıfı ve onların siyasi temsilcilerinden kurtulmak için, hep birlikte mücadeleye çağırıyor."