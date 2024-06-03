Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında anma töreni düzenlendi

Nazım Hikmet\'in ölümünün 61. yılında anma töreni düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın iş birliğiyle Nazım Hikmet'in ölümünün 61'inci yılında, Doğançayır'daki anıt mezarda bir anma töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Türkiye Yazarlar Sendikası üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

03.06.2024 17:08  Güncelleme: 17:12
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın iş birliğiyle Nazım Hikmet'in ölümünün 61'inci yılında, Doğançayır'daki anıt mezarda bir anma töreni düzenlendi.

Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Türkiye Yazarlar Sendikası üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Ünlüce, şairin hayatının acılarla, sürgünlerle, hapisle ve sorgulamalarla geçtiğini belirtti. Ünlüce, eski Doğançayır belediye başkanlarının, 'Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öyle gibi de görünüyor - Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani' dizelerini şairin vasiyeti kabul ederek bir anıt mezar yaptırdıklarını belirterek onlara ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'ye, 10 yıldır düzenlenmeyen bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Töreninin ardından, saat 16.00'da Doğançayır Nazım Hikmet Parkı'nda Naki Karamaşa tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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