Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet'i Andı

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi, Türk edebiyatının usta ismi Nazım Hikmet Ran'ı, doğumunun 124'üncü yılında düzenlenen özel bir konserle andı. Etkinlikte, şairin eserleri seçkin sanatçılar tarafından seslendirildi.

Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ı, 124'üncü doğum gününde eserlerinden oluşan konser ile andı. Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen programı, Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, meclis üyeleri Ali Sezgin ve Demirhan Aslan ile çok sayıda sanatsever izledi.

"İnsan, Umut ve Özgürlük Nazım'ın İzinde" isimli konser, 3 bölümden oluştu. İlk bölümde "İnsan", ikinci bölümde "Mücadele", üçüncü bölümde ise "Umut ve Özgürlük" başlıkları işlendi. Kemanda Cihat Aşkın, vokalde Çimen Yalçın, bağlamada Erdem Şimşek ve piyanoda Çağdaş Özkan'ın sahne aldığı konserde usta yazarın eserleri sanatçılar tarafından seslendirildi. ?Eserlerin müzik düzenlemelerine Melisa Uzunarslan ve Tahsin İncirci imza atarken, Cahit Baylav da nota paylaşımlarıyla projeye destek verdi.

"Nilüfer bir kadın kentidir"

Gecenin sonunda ise sanatçı Cihat Aşkın, Başkan Şadi Özdemir'i sahneye davet etti. Başkan Özdemir de Nazım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" isimli şiirini okudu. ?

Programın sonunda sanatçıları tebrik eden Başkan Özdemir, salonu dolduran izleyicilerin büyük çoğunluğunun kadın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nilüfer'in vizyonuna değinen Özdemir, ?"Nilüfer bir kadın kentidir; çünkü burada kadınlar sosyal ve iş hayatının merkezinde yer alır. Herkesin kendini iyi hissettiği, 'hepimizin' diyebileceği bir Nilüfer yaratma hikayemizin peşinden koşuyoruz" dedi. ?Özdemir, Nilüfer'in kültür, sanat ve spor kenti olmaya devam edeceğini belirterek, etkinliklere gösterilen yoğun ilgi için herkese teşekkür etti.