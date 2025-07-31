Nazırlı Keban\'da Sorunları Dinledi

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Nazırlı, beraberinde Keban Kaymakamı Furkan Atalık, AK Parti Keban Başkanı Öner Tunç, Keban Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile Altınkürek köyünde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Nazırlı, Keban ilçesini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Nazırlı, şunları kaydetti:

"Köylerimizin sorunları çok. Bu sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Her geldiğimiz hepsini çözme imkanımız olmasa bile imkanlar, bütçemiz ve gücümüz dahilinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz."

Kaymakam Atalık ise sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.