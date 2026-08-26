Nazlıaka'dan CHP İhracına Tepki - Son Dakika
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Nazlıaka'dan CHP İhracına Tepki

Nazlıaka\'dan CHP İhracına Tepki
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Aylin Nazlıaka, CHP'deki ihraç taleplerine karşı çıkarak Atatürk'ün mirasını savundu.

(ANKARA) - Eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezinin bugün aldığı ihraç talepleriyle YDK'ya yapılan sevklere ilişkin, "Bizi, mutlak butlan kararını içlerine sindirenlerin yönettiği CHP'den atabilirler; ama bizi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan CHP'den asla atamazlar! Bizler, bize miras kalan mücadele ruhuyla, halktan aldığımız güçle, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla, Özgür Özel'in liderliğinde iktidara koşuyoruz" dedi.

Nazlıaka, CHP Parti Meclisi toplantısında kendisinin de aralarında bulunduğu 49 kişinin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini değerlendirdi. Nazlıaka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce basına yansıyan bir haberin ardından, çok sayıda dostumun telefonuyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Habere göre; CHP Genel Merkezi, benim de aralarında bulunduğum, 39. Olağan Kurultay'da seçilen tüm Parti Meclisi üyelerimizi ihraç etme kararı almış. Amaçları çok net: Butlan kararının iptal edilmesi halinde, seçilmiş yöneticilerin tekrar görevine dönme ihtimalini engellemek ve işgal ettikleri makamı korumaya çalışmak. Üstelik bizleri 'Truva atı' olarak nitelendirmişler!

Asıl 'Truva atı'nın kim olduğu çok açıktır: Hukuka aykırı ve emsali daha önce yaşanmamış bir yargı müdahalesiyle CHP Genel Başkanlığı ve yönetimine seçilmeden gelenlerdir. CHP Genel Merkezine, mafyatik tiplerle zorla girmeye çalışanlardır. Bu zamana kadar CHP'den istifa etmemiş olmamızın sebebi; mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski idi. Yüreğim sızlayarak görüyorum ki bugünkü CHP köklerinden kopmuş durumdadır.

Bizler; Kuvayı Milliye ve 1923 ruhuyla, Atatürk ilke ve devrimlerine koşulsuz bağlılıkla; laik, demokratik, eşitlikçi ve tam bağımsız Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi, mutlak butlan kararını içlerine sindirenlerin yönettiği CHP'den atabilirler; ama bizi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan CHP'den asla atamazlar! Bizler, bize miras kalan mücadele ruhuyla, halktan aldığımız güçle, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla, Özgür Özel'in liderliğinde iktidara koşuyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Aylin Nazlıaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazlıaka'dan CHP İhracına Tepki - Son Dakika

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