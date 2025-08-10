Nazmi Şimşek İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sayın Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.