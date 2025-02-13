Ne Zha 2, 10 Milyar Yuan Gişe Geliri Elde Etti - Son Dakika
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Ne Zha 2, 10 Milyar Yuan Gişe Geliri Elde Etti

'Ne Zha 2', Çin'de 10 milyar yuan hasılat yaparak en çok izlenen ve gişe rekortmeni film oldu.

13.02.2025 18:47
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Bir Çin edebiyat klasiğinden uyarlanan, fantezi türündeki animasyon filmi "Ne Zha 2", Çin'de 10 milyar yuan (1,3 milyar dolar) gişe geliri elde eden ilk film oldu.

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, film vizyona girişinin 16'ncı gününde 10 milyar yuan gişe gelirine ulaştı.

Böylece, Ne Zha 2, Çin'de gişede 10 milyar yuan eşiğini aşan ilk film oldu.

Klasik romandan uyarlandı

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi" (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor.

Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizm ile birleştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu belirtti.

Çin'in "en fazla izlenen" ve "en fazla gişe hasılatı yapan" filmi

Ne Zha 2, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu.

Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bırakmıştı.

7 Şubat'ta 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, ayrıca 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin ABD'deki gişe hasılatını da geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" olarak kayıtlara geçmişti.

Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood-dışı yapım olmuştu.

İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan Ne Zha 2, 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı "Kurt Savaşçısı 2" filmini geriden bırakarak, Çin'de "tüm zamanların en fazla izlenen filmi" ünvanını kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ne Zha 2, 10 Milyar Yuan Gişe Geliri Elde Etti - Son Dakika

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