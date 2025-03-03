Ne Zha 2, 2 Milyar Dolar Barajını Aştı

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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Gişe rekorları kıran Çin yapımı animasyon filmi "Ne Zha 2," Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre pazartesi günü itibarıyla ön satışlarla birlikte dünya genelinde kazancı 2 milyar ABD doları sınırını geçen ilk Hollywood dışı film oldu.

Film bu başarıyı, Çin Yeni Yılı sırasında 29 Ocak'ta gösterime girmesinden sadece 33 gün sonra elde etti. Bu rekor, aynı zamanda Disney'in 2024 yapımı "Ters Yüz 2" filmini tahtından indirerek dünya çapında tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi olmasından 13 gün sonra kaydedildi.

Tek bir pazarda 1 milyar ABD doları hasılat elde eden ilk film ve milyar dolarlık filmlere dahil olan ilk Hollywood dışı yapım olan film, başarılarına bir yenisi de daha eklemiş oldu.

Jiaozi olarak da bilinen Yang Yu'nun yönettiği 5 milyar yuan hasılat elde ederek o yıl Çin'de rekorları kıran 2019 yapımı animasyon hiti "Ne Zha" animasyonun devamı niteliğindeki film, şu anda tüm zamanların dünya çapındaki gişe listelerinde Marvel'in 2018 yapımı "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" filminin hemen ardından 7. sırada yer alıyor.