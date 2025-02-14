Ne Zha 2, Çin'in Rekor Gişe Filmi Oldu - Son Dakika
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Ne Zha 2, Çin'in Rekor Gişe Filmi Oldu

Ne Zha 2, Çin\'in Rekor Gişe Filmi Oldu

Ne Zha 2, 10 milyar yuan ile Çin'de gişe rekoru kırarak büyük bir başarı elde etti.

14.02.2025 16:18
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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre perşembe günü itibarıyla ön satışlarla birlikte toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) sınırını geçen ilk Çin filmi oldu.

29 Ocak'ta Çin Yeni Yılı'nda gösterime giren filmin gösterimdeki 16. gününde elde edilen bu önemli başarı, filmin kırdığı rekorlar listesine bir yenisini daha ekledi. "Ne Zha 2" tek bir pazarda 1 milyar ABD doları hasılat elde eden ilk film ve 1 milyar dolar kazananlar kulübüne giren ilk Hollywood dışı yapım oldu.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan analistler, "Ne Zha 2" filminin başarısının etkileyici gişe rakamlarının ötesinde Çin kültürü ve yaratıcılığının canlılığını, cazibesini ve yeteneklerini gösterdiğine inandıklarını söyledi.

Analistler, Jiaozi olarak da bilinen Yang Yu'nun yönettiği filmin, Çin sineması ve kültürünün küresel arenadaki etkisi açısından yeni bir ölçüt oluşturduğunu belirtti.

2019'da 5 milyar yuan hasılat elde ederek Çin'de gişe rekorları kıran "Ne Zha" animasyonunun devamı niteliğindeki film, nefes kesen görselliğinin yanı sıra zengin hikaye anlatımı ve derin kültürel çağrışımlarıyla da izleyicileri etkiledi.

Devam filmi, Çin mitolojisinden asi bir çocuk-tanrı olan ikonik karakter Nezha'nın hikayesini sürdürüyor. İlk filmdeki olayların ardından ilerleyen filmde, Nezha ve Aobing'in ruhları kurtuluyor, ancak fiziksel formları çözülmeye yüz tutuyor. Bedenlerini yeniden inşa etmek için Yedi Renkli Nilüfer'i kullanan ölümsüz Taiyi Zhenren'in yardımıyla, iki kahramanın sayısız zorlukla yüzleşmesi gerekiyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ne Zha 2, Çin'in Rekor Gişe Filmi Oldu - Son Dakika

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