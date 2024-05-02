Neandertal'in 3D Modellemesi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Neandertal'in 3D Modellemesi Yapıldı

Neandertal\'in 3D Modellemesi Yapıldı

Bilim insanları, 75 bin yıl önce Kaba Taş Çağı'nda yaşadığı tahmin edilen bir dişi Neandertal'in hayattayken nasıl göründüğüne ilişkin 3 boyutlu bir modelleme yaptı. Şanidar Mağarası'nda bulunan kafatası kemiklerinin 3D teknolojisiyle yeniden şekillendirilmesi sonucunda elde edilen temsili yüz, bir belgeselde yer aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadına ait olduğu düşünülen iskeletin diş sağlığının kötü olduğu ve 40'lı yaşlarının ortasında öldüğü tahmin ediliyor.

02.05.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, 75 bin yıl önce Kaba Taş Çağı'nda yaşadığı tahmin edilen bir dişi Neandertal'in hayattayken nasıl göründüğüne ilişkin 3 boyutlu bir modelleme yaptı.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar Irak'taki Şanidar Mağarası'nda bulunan kafatası kemiklerini bir araya getirdikten sonra 3D teknolojisinin yardımıyla yeniden şekillendirdi.

Yeniden şekillendirilen temsili yüz, küresel bir dijital yayın platformundaki belgeselde yer aldı.

1950'li yıllarda, 40 bin yıl önce soyu tükenen Neandertallere ait 10 iskeletin bulunduğu Şanidar Mağarası'na 2015'te yeniden davet edilen bir grup İngiliz uzman, omurga, omuzlar, kollar ve eller de dahil olmak üzere bireyin üst vücudunun çoğunu içeren "Şanidar Z" olarak adlandırılan yeni bir iskeletle karşılaştı.

Araştırmacılar, Irak'taki Eski Eserler Dairesinin izniyle kafatası parçalarını Birleşik Krallık'a getirmesinin ardından kemiklerin ayrıştırılması, sağlamlaştırılması ve tekrar bir araya getirilmesi gibi zahmetli bir sürecin başladığını ve karmaşık yapıdaki kafatasının tamamlanmasının bir yıldan uzun sürdüğünü aktardı.

Cambridge Üniversitesinde profesör olarak görev yapan ve Şanidar'daki yeni kazı çalışmalarına öncülük eden Graeme Barker, "Kafatasının o noktadan şu an gördüğünüz noktaya gelişi kayda değer bir yolculuk. Bir arkeolog olarak bazen yaptığınız işten bıkkınlık duyabilirsiniz ancak arada sırada geçmişe dokunduğunuz gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz. Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniden şekillendirilen kafatası yüzey taramasından geçirildikten sonra 3D baskısının, Hollandalı sanatçılar Adrie ve Alfons Kennis tarafından yapıldığı belirtildi.

Araştırmacılar, leğen kemiği olmadığı için diş minesinde bulunan ve kadın genetiğiyle ilişkili olan bazı baskın proteinlere ve iskeletin boyutuna dayanarak buluntuların bir kadına ait olduğu fikrine ulaştı.

75 bin yıl önce Kaba Taş Çağı'nda yaşadığı tahmin edilen kadının, neredeyse köklerine kadar aşınmış dişlerinden dolayı 40'lı yaşlarının ortasında öldüğü tahmin ediliyor.

Ayrıca Cambridge Üniversitesinde tarih öncesi yaşamı bilimsel kanıtlara göre tasvir etme üzerine çalışmalarda bulunan Emma Pomeroy, "Bazı enfeksiyonlar ve diş eti hastalıkları gibi diş sağlığının kötü olduğuna dair belirtiler var. O dönemde, yaşamının doğal sonuna yaklaştığını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neandertal'in 3D Modellemesi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 Amazon ormanları değil İstanbul Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi Amazon ormanları değil İstanbul! Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:33:00. #1.12#
SON DAKİKA: Neandertal'in 3D Modellemesi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement