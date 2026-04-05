Nebiyan Dağı'nda Doğa Yürüyüşü

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde yer alan Nebiyan Dağı'nın zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Topluluk üyeleri, yaklaşık 8 kilometrelik zorlu parkurda ilerleyerek 1284 metre rakımlı zirveye ulaştı. Yürüyüş boyunca yaklaşık 500 metre irtifa kazanan katılımcılar, yağmurlu, sisli hava koşullarına rağmen engebeli ve tırmanışlı rotayı tamamladı. Katılımcılar yürüyüş sırasında kar ve ilkbaharın ilk kır çiçeklerini görmenin de mutluluğu yaşadı.

Zirveye ulaşan doğaseverler, Türk bayrağı eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada, Nebiyan Dağı'nın doğal yapısı ve manzarasıyla katılımcılara her adımın karşılığını veren bir deneyim yaşattığını belirtti.

Güner, etkinliğin, doğa yürüyüşlerine olan ilgiyi artırmasına ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.