Necati Tosuner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kamera: Hakan KAYA

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren çağdaş Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Tosuner için Caddebostan Kültür Merkezi Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Kös, yazarlar Behçet Çelik, Metin Celal, Aladdin Bahçekapılı, Ahmet Özer, Mine Soysal, Nazım Alpman, yakınları ve sevenleri katıldı.

Öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde verdiği eserlerle edebiyata önemli katkılar sunan Tosuner'in cenazesinde konuşan Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner şunları söyledi:

"Senin yokluğunda biz de eksik kaldık eksildik. Güle güle sevgili arkadaşım"

"Necati, akış'a bu şarkıyı koyuşuyla nasıl güzellikten, hüzünden, duygusallıktan yana olduğunu da bize göstermiş oldu. Sevgili arkadaşım, dostum Necati Tosuner, kuşağının olduğu kadar edebiyatımız da önde gelen öykücü, romancılarındandır. İnsanlara olan küskünlüğünün onlardan farklı olmanın acısını, öfkeye, isyana dönüştüğü öyküler yazmıştır. Yaşama tutunmanın, yaşama mücadelesinin sağaltıcısı, sevginin, umudun öyküleridir bunlar aynı zamanda. Onun için öykü bir çeşit, dert yanma yakınmadır bunu kendisi söylüyor. Sorarım size hangi öykü dert anlatma değildir. Hangi öykü yaşanılır bir dünyanın özlemini çekmez. Eşitsizliğin, yalnız başına kalmanın bırakılmanın, yoksunlukların, acı çekmenin, çektirmenin derdinde değil midir öykü? Necati kendi gerçekliğini, yaşamın gerçekliğiyle birleştirerek özgün bir anlatıma ulaşabilen yazarlarımızdan. Onu yitirmekle edebiyatımızda bir eksiklik olmuştur. Oysa ki Necati, yaşamı boyunca kendi eksikliğiyle genel eksikliklerin tamamlanmasına omuz vermiş, boşlukları da doldurmak istemiştir. Necati eksiksiz bir yaşamın, eksiksiz bir dünyanın oluşacağı, oluşturulacağı günlerin yazarıydı bence. Sevgili Necati senin yokluğunda biz de eksik kaldık eksildik. Güle güle sevgili arkadaşım"

"Zor bir gün öncelikle hepimizin başı sağ olsun, sabır diliyorum"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Necati abinin değerli ailesi, arkadaşları, sevenleri. Zor bir gün öncelikle hepimizin başı sağ olsun, sabır diliyorum. Büyük bir değerimizi kaybettik, bilene anlayana. Necati abiyle en azından benim yolum geçtiğimiz dönem kesişti. Sevgili çalışma arkadaşlarım başta Melih olmak üzere kıymetli ekibim Necati abiyi hem çok seviyordu hem de çok değer veriyordu ve ben de tanıdıktan sonra bunun nedenini ve önemini anlamış oldum. Kartal Edebiyat Dergisi'ni çıkardığımızda Genel Yayın Yönetmenimiz burada çalışma arkadaşlarıyla güçlü bir ekip var. Kendisinin kıymetli çalışmaları var ama çok büyük desteğimizi Necati abiden aldık. Edebiyat Dergimizin sanırım onuncu sayısında da kendisi kapakta yerini aldı. Fakat hemen hemen birçok sayıda da yazısı vardı ya da değerlendirmesi, yönlendirmesi vardı."

"Kitap fuarlarımızı kaçırmazdı zorlandığı halde gelirdi"

Bir belediye olarak bu kadar dolu, etkin ve nitelikli bir şey çıkarmanın arkasında böyle gizli kahramanlar vardı aslında. Kitap fuarı da yapıyorduk ben uzun zamandır belediyenin içerisindeyim. 2014 yılından bu yana belediyenin içerisindeyim, meclis üyesi olarak başlamıştı yolculuğum. Yani 12 yıldır bir kitap fuarı geleneğimiz vardı ama geçtiğimiz dönem çıtayı biraz daha yükselttik. Kitap fuarımızın organizasyonunda da ya da önerilerinde de Necati abinin kıymetli önerileri vardı. Kitap fuarımızın onur konuğuydu. Evinin zor koşulları olduğunu şimdi tekrar hatırlattı. Pembeli hem kıymetli sunucu büyüğümüz. Kitap fuarlarımızı kaçırmazdı zorlandığı halde gelirdi. Biz ondan çok şey öğrendik. Sanırım bir ödülün de anlattığı hikaye de Kartal'da gençlik dönemlerinde almıştı. Biz o onur ödülünü de aslında biraz da gençliğine ithafen tekrar etme duygusuyla bir daha Kartal'da buluşturmuştuk. Anısı önünde edebiyata kattığı değerli yazı dünyasıyla, öyküdeki, kendi hayatındaki değerli hikayeleriyle çok büyük değerler kattı. Saygıyla eğiliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, ailesine sabırlar diliyorum"