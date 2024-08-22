Nef Filarmoni Orkestrası, New York'ta 'Birliğin Sesi' konserini verecek - Son Dakika
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Nef Filarmoni Orkestrası, New York'ta 'Birliğin Sesi' konserini verecek

Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül'de New York Carnegie Hall Zankel Salonu'nda 'Birliğin Sesi' konserini müzikseverlerle buluşturacak. Konserde Kenan Rifai'ye ait güfte ve besteler sunulacak. Şef Orhan Şallıel yönetimindeki orkestraya, Ahmet Özhan, Ömer Faruk Belviranlı, Burak Kut, Serkan Kocadere ve Emre Ömürlü eşlik edecek. Konserde Mevlana Celaleddin Rumi ve Kenan Rifai'nin öğretileri, birlik, hoşgörü ve sevgi temaları işlenecek.

22.08.2024 11:46
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Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül'de New York Carnegie Hall Zankel Salonu'nda "Birliğin Sesi" konserini müzikseverlerle buluşturacak.

Nef Vakfından yapılan açıklamaya göre, konserde son dönem Osmanlı sufilerinden Kenan Rifai'ye ait güfte ve besteler sunulacak.

Şef Orhan Şallıel yönetimindeki orkestraya, sanatçılar Ahmet Özhan, Ömer Faruk Belviranlı, Burak Kut, Serkan Kocadere ve Emre Ömürlü eşlik edecek.

Konser aracılığıyla Mevlana Celaleddin Rumi ve Kenan Rifai'nin öğretileri, birlik, hoşgörü ve sevgi temalarının hatırlatılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nef Filarmoni Orkestrası, New York'ta 'Birliğin Sesi' konserini verecek - Son Dakika

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