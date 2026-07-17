Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kolu yüzme havuzunun emiş borusuna sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki havuzda bir çocuğun kolunun emiş borusuna sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çocuğa zarar vermemek için kontrollü şekilde çalışma yürüttü.
Ekipler, emiş borusunu söktükten sonra özel kurtarma ekipmanlarıyla boruyu dikkatlice kesti.
Yapılan çalışmaların ardından kolu sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nefes kesen kurtarma: 4 yaşındaki çocuk havuzda sıkıştı - Son Dakika
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