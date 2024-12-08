Nehammer: Suriyeliler Güvenli Geleceği Hak Ediyor

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Suriye'de 61 yıl sonra devrilen Baas rejimini "korku imparatorluğuna" benzeterek, Suriyelilerin güvenli ve istikrarlı bir geleceği hak ettiğini söyledi.

Nehammer, sosyal medya platformu X hesabından, Baas rejiminin devrilmesi ve lideri Beşşar Esed'in ülkesini terk etmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Korku imparatorluğunun" nihayet sona erdiğini kaydeden Nehammer, "Suriye halkı güvenli ve istikrarlı bir geleceği hak ediyor. Artık tüm aktörlerin, azınlıkların haklarını da koruyan kapsayıcı bir siyasi süreci hızla başlatması önemlidir." ifadesini kullandı.

Nehammer, şiddetin ve insanların yurtlarından edilmesinin sona ermesi gerektiğini belirterek, Avusturya'ya sığınan ve yurtlarına dönmek isteyen Suriyelilere bu konuda destek vereceklerini kaydetti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.