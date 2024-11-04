Nehariya\'da Füze Saldırısı: 57 Yaşında Bir İsrailli Hayatını Kaybetti

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Lübnan'dan atılan bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki Nehariya kentine düşen şarapnel parçalarıyla yaralanan bir İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail ordu radyosuna göre, Nehariya kentine düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir hafta önce yaralanan bir İsrailli yaşamını yitirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise, ölen İsraillinin 57 yaşında olduğu ve 23 Ekim'de aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Hizbullah, 23 Ekim'de "Batı Celile bölgesindeki Nehariya kentini büyük bir füze salvosu ile bombaladığını" duyurmuştu.