Nehariya'da Füze Saldırısı: 57 Yaşında Bir İsrailli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nehariya'da Füze Saldırısı: 57 Yaşında Bir İsrailli Hayatını Kaybetti

Nehariya\'da Füze Saldırısı: 57 Yaşında Bir İsrailli Hayatını Kaybetti

Lübnan'dan atılan füzenin şarapnel parçalarıyla yaralanan İsrailli, bir hafta sonra öldü.

04.11.2024 01:16
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Lübnan'dan atılan bir füzenin İsrail'in kuzeyindeki Nehariya kentine düşen şarapnel parçalarıyla yaralanan bir İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail ordu radyosuna göre, Nehariya kentine düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir hafta önce yaralanan bir İsrailli yaşamını yitirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise, ölen İsraillinin 57 yaşında olduğu ve 23 Ekim'de aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Hizbullah, 23 Ekim'de "Batı Celile bölgesindeki Nehariya kentini büyük bir füze salvosu ile bombaladığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nehariya'da Füze Saldırısı: 57 Yaşında Bir İsrailli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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