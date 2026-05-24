Nehil Sazlığı'nda Kuş Cenneti

24.05.2026 11:17
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı, göçmen kuşların gelişiyle canlandı ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla yeşeren Nehil Sazlığı, bölgeye gelen kuş türleriyle canlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı, ev sahipliği yaptığı canlı ve bitki türleriyle bölgenin önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor.

Göç yolları üzerinde olması nedeniyle yılın belli dönemlerinde onlarca kuş ve sürüngen türüne ev sahipliği yapan sazlık, çetin geçen kışın ardından yeşerdi, bazı kısımlarında rengarenk çiçekler açtı.

Göçmen kuşların gelmesiyle canlanan sulak alanda ak leylek, kızılbacak, bayağı aynak, kara çaylak, karabaş martı, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği, gri ve beyaz balıkçıllar ile telli turna gibi türler gözlemlenebiliyor.

Barındırdığı canlı türleri, yeşil örtüsü ve çiçeklerinin karlı dağlarla bütünleştiği manzarayla doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken sazlıkta bir leyleğin yılan avladığı anlar görüntülendi.

"Burası doğasıyla mükemmel bir yer"

Bölgedeki canlıları görüntüleyen fotoğraf tutkunu Turan Koca, AA muhabirine, ilkbaharın gelmesiyle bölgede doğanın canlandığını söyledi.

Bölgedeki güzelliklerin doğal stüdyo oluşturduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafçı ve doğaseverler olarak sürekli burada kuşları, çiçekleri, ters laleleri görmeye geliyoruz. Şu an Nehil Sazlığı'nda kuş türlerini görüntülüyoruz. Farklı farklı kuşlar var. Kuşların doğal ortamlarında avlanmalarını çekiyoruz. Az önce bir leyleğin yılanı avladığı anlara şahitlik ettik. Bu anları fotoğraflamak gayet güzel bir şey. Güzel kareler aldık. Herkesi buraya bekleriz."

Mesut Utku da ilçede kış koşullarının zorlu geçtiğini, ilkbaharla havanın ısındığını dile getirdi.

Zaman zaman doğaya çıkarak vakit geçirdiklerini anlatan Utku, "Burası doğasıyla mükemmel bir yer. Yemyeşil arazide her renkten çiçek var. Az önce Yürekli köyü yakınında ters laleleri gördük. Güzel bir yer. Hava almak için buralara geliyoruz. Sazlığın, dağların güzelliği, leyleklerle güzel bir atmosfer var. Buranın Danimarka'dan, İsviçre'den hiçbir farkı yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

