Nehrde kaybolan balıkçı aranıyor
Nehrde kaybolan balıkçı aranıyor

29.05.2026 16:10
Kahramanmaraş'ta balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta balık tutmak isterken Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş (62), AFAD koordinesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekip tarafından aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi kırsal Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Sekman Aktaş, Ceyhan Nehri'nde balık tutmak isterken dengesini kaybederek nehre düştü. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün hava kararana kadar çalışmalarına devam etti. Ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Çalışmalara; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama kurtarma timleri de katıldı. AFAD koordinesindeki yaklaşık 50 kişilik ekip çalışmalarını sürdürürken, şu an kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ceyhan, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
