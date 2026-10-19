Nelsa tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

İSTANBUL Boğazı'nda, 'Nelsa' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.