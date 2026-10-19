Nelsa tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

Nelsa tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı'nda Nelsa isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.
İSTANBUL Boğazı'nda, 'Nelsa' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.
Kaynak: DHA
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