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Nemin bunalttığı Kocaeli'de sağanak etkili oldu

KOCAELİ - Nem oranının yüzde 71 ölçüldüğü Kocaeli'de sağanak ve rüzgar etkili oldu. Kentin bazı noktalarında ağaçlar da devrildi.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 71'e ulaştığı Kocaeli'de, güneşli hava öğle saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sıcak ve bunaltıcı havayı kısa süreliğine unutturan yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Kartepe'deki bazı noktalarda ise rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi.

Sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.