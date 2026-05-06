Nemrut Dağı'na Kar Engeli

06.05.2026 09:33
Nemrut Dağı'na ulaşım, kar ve fırtına nedeniyle zorlaşıyor; yarış etabı iptal edildi.

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykelleri barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na kar nedeniyle güçlükle ulaşılıyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Adıyaman sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı zirvesinde kar yağışı ve zaman zaman fırtına etkili oluyor.

Malatya tarafından Nemrut Dağı'na gidilebilen güzergahtaki kara yolunda ise zirveye yakın bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman tarafından dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için gelen ziyaretçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na çıkmakta güçlük çekiyor ve vatandaşların önemli bölümü sarp yoldan geri dönüyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Adıyaman Nemrut Dağı etabı kar nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
