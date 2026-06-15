Nemrut Kalderası milli park oluyor: Süreç tamamlanıyor - Son Dakika
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Nemrut Kalderası milli park oluyor: Süreç tamamlanıyor

15.06.2026 15:49
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Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut Kalderası'nın milli park ilanı için sona gelindi. Vali Karakaya, birkaç hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini açıkladı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası'nın 'milli park' ilan edilmesi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, gerekli süreçlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Birkaç hafta içerisinde 'milli park' ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet' ödülüne sahip olan Nemrut Kalderası, 2 bin 250 metre rakımdaki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları, buhar bacaları ve eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki ziyaretçi yoğunluğu da gözle görülür şekilde arttı.

'NEMRUT, BÖLGENİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI'

Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kalderanın yalnızca Bitlis'in değil, bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olduğunu belirten Karakaya, "Nemrut Kalderası ve Krater Gölü, doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Burası sadece ilimizin değil, bölgemizin dünyaya açılan kapılarından biridir" dedi.

MİLLİ PARK SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Yaklaşık iki yıldır devam eden çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Karakaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında önemli mesafe katedildiğini söyledi. Karakaya, "Birkaç hafta içerisinde milli park ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Sayın Tarım ve Orman Bakanımızla geçtiğimiz yıl bölgede incelemelerde bulunduk. Ardından süreç hızlandı ve gerekli destekler sağlandı. Bu yıl bazı çalışmalar başlayacak. Projelerin büyük bölümünü ise gelecek yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı planlar doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.

BİTLİS TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Nemrut Kalderası'nın temizliği, altyapısı ve ziyaretçi hizmetlerinin daha da geliştirileceğini belirten Karakaya, yapılacak yatırımların Bitlis turizmine önemli katkılar sunacağını söyledi. Karakaya, "Nemrut Kalderası hem Bitlisli hemşehrilerimiz hem de ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için çok daha güzel bir noktaya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli doğal miras alanlarından biri olan Nemrut Kalderası'nın milli park statüsü kazanmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artması ve Bitlis ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası milli park oluyor: Süreç tamamlanıyor - Son Dakika

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