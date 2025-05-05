Nemrut Kalderası'nda Turizm Sezonu Başladı - Son Dakika
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Nemrut Kalderası'nda Turizm Sezonu Başladı

Dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut Kalderası, karların erimesiyle yeniden canlandı.

05.05.2025 20:20
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Turizm sezonu açılan Nemrut Kalderası böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, karların erimesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı.

Eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan bölge, yeni turizm sezonuna hazırlanıyor. Bölgenin son durumu ise havadan drone ile görüntülendi. Eriyen karlarla birlikte yeniden yeşermeye başlayan Nemrut Kalderası, gökyüzünden kaydedilen görüntülerde büyüleyici manzaralar sundu. Krater gölü, çevresindeki lav tarlaları ve uyanmaya başlayan bitki örtüsü, doğaseverler için görsel bir şölen oluşturmaya başladı.

Kaynak: İHA

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