Nemrut Kalderası'nda Zirve Yürüyüşü - Son Dakika
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Nemrut Kalderası'nda Zirve Yürüyüşü

29.06.2026 15:16
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Bitlis'te doğaseverler, Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaparak eşsiz manzaralar görüntüledi.

Bitlis'te bir grup doğasever, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaptı.

Bitlis İHH Arama Kurtarma Ekip Lideri Kadir Kaçmaz ve arama kurtarma ekibi üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Tatvan yamacından sabah erken saatlerde tırmanışa geçti.

Dağın zirvesine ulaştıktan sonra Nemrut Kalderası'nı çevreleyen hatta yürüyen doğaseverler, Nemrut Krater Gölleri'ni, Van Gölü'nü, Süphan Dağı'nı, Güroymak ve Tatvan ilçelerini zirveden görme imkanı buldu.

Doğaseverler, kalderanın üzerini kaplayan sis bulutunun gün doğumuyla oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası'nda Zirve Yürüyüşü - Son Dakika

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