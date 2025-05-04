Nemrut Kalderası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nemrut Kalderası Ziyarete Açıldı

Bitlis Valiliği, karla kaplı Nemrut Kalderası'nın yolunun açıldığını ve ziyaretlerin başlayacağını duyurdu.

04.05.2025 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valiliği, dün karla kaplı olan yolu ekiplerin çalışmasıyla açılan Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nın ziyaretlere de açıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nü de bünyesinde barındıran Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nın karla kaplı yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 Mayıs'ta başlattığı çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığı belirtildi.

Bu çalışmanın ardından Nemrut Kalderası'nın da yeniden ziyarete açıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaretçilerin bölgede güvenli ve doğayla uyumlu deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz. Kalderada yaşayan bozayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır. Bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike oluşturmaktadır. Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek için alanda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamasını önemle rica ediyoruz. Çevrenin korunması açısından bu konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."

Çöplerin doğaya bırakılmaması ve atıkların uygun şekilde toplanması, boğulma vakalarına karşı krater gölüne girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Halkımızın güvenli şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır. Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken doğal bir mirastır. Doğayı birlikte koruyalım." denildi.

Kaynak: AA

Bitlis Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Nemrut, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:34:24. #7.13#
SON DAKİKA: Nemrut Kalderası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.